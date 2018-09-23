К расследованию нападения на Михайлика привлекли СБУ

Привлечены также сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Согласно сообщению, в Михайлика стреляли из револьвера калибра 5,6 миллиметров.

Инцидент произошел около 23 часов субботу 22 сентября.

После нападения пострадавший был доставлен в одесскую клиническую больницу №1 города с проникающим огнестрельным ранением левой половины грудной клетки и плеча.

По предварительным данным нападение на Михайлика было спланировано и осознанное, а его причиной могла быть его деятельность и намерение баллотироваться на предстоящих местных выборах, - считают в полиции.

Вместе с тем врачи рассказали, что состояние пострадавшего крайне тяжелое. Он потерял очень много крови - до двух литров. Произошла клиническая смерть. Реанимировали. Утром, к великому счастью, сняли с искусственной вентиляции легких. Он пришел в себя. Контактный. Давление стабильное. Вчера давление было 30 на 10, - рассказали медики журналистам, добавив, что сейчас возле Михайлика находится жена и следователь. Он дает показания.

По факту нападения на Михайлика полиция открыла дело по статье Уголовного кодекса Украины Покушение на убийство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу группа неизвестных напала на гражданского активист Олега Михайлика.