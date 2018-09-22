05:00 22.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержала ветерана ООС за нелегальный сбыт оружия - ФОТО

На столичной Оболони задержали мужчину за сбыт оружия и боеприпасов. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

В Киеве задержала ветерана ООС за нелегальный сбыт оружия - ФОТО

В ходе проведения осмотра автомобиля былы обнаружены: автомат Калашникова с патронами к нему, два гранатомета РПГ-26, две ручные гранаты Ф-1 с запалами, два пистолета-пулемета «Скорпион» с двумя магазинами, а также 100 000 грн.

Задержанным оказался житель Киевской области, 1985 года рождения, который в 2015 году принимал участие в конликте на востоке Украины в составе добровольческого корпуса.

Прокуратурой города уже открыто уголовное производство по части 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Нацполиция накрыла очередной канал сбыта оружия и наркотиков. 


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