В Киеве задержала ветерана ООС за нелегальный сбыт оружия - ФОТО

В ходе проведения осмотра автомобиля былы обнаружены: автомат Калашникова с патронами к нему, два гранатомета РПГ-26, две ручные гранаты Ф-1 с запалами, два пистолета-пулемета «Скорпион» с двумя магазинами, а также 100 000 грн.

Задержанным оказался житель Киевской области, 1985 года рождения, который в 2015 году принимал участие в конликте на востоке Украины в составе добровольческого корпуса.

Прокуратурой города уже открыто уголовное производство по части 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Нацполиция накрыла очередной канал сбыта оружия и наркотиков.