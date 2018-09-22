17:23 22.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине местный житель провалился в колодец

Во Львовкой области во время бытовой работы в колодец провалился хозяин дома. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС.

На Львовщине местный житель провалился в колодец

Инцидент произошел в поселке Рудно Львовского городского совета по ул. С. Бандеры. На место происшествия соседи, услышавшие зовы помощи, вызвали бригаду спасателей. 

Сотрудники ГСЧС установили, что на дне колодца, глубиной в 12 м. находится местный житель 1992 года рождения. Достать его удалось при помощи горноспасательного снаряжения. Операция продлилась 15 минут: было опущено одного из спасателей в колодец, где тот закрепил снаряжения потерпевшему и вытянуто его на поверхность. 

В ходе операции принимали участие 12 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на "синей ветке" пассажир упал на рельсы. 


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