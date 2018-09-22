На Львовщине местный житель провалился в колодец

Инцидент произошел в поселке Рудно Львовского городского совета по ул. С. Бандеры. На место происшествия соседи, услышавшие зовы помощи, вызвали бригаду спасателей.

Сотрудники ГСЧС установили, что на дне колодца, глубиной в 12 м. находится местный житель 1992 года рождения. Достать его удалось при помощи горноспасательного снаряжения. Операция продлилась 15 минут: было опущено одного из спасателей в колодец, где тот закрепил снаряжения потерпевшему и вытянуто его на поверхность.

В ходе операции принимали участие 12 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

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