В Иране группа военных совершила попытку убийства приближенных к аятолле лиц

В городе Ахваз на юге Ирана во время военного парада произошел теракт. Об этом передает Irna.
По предварительной информации, на военных напали вооруженные гражданские лица, которые открыли огонь по военной верхушке, принимавшей парад. В ходе перестрелки пострадало 53 человека, часть из которых сейчас госпитализирована и находится в реанимации.
Позже стало известно, что всего было четверо нападавших, на них была надета военная униформа. Двое из них были убиты во время нападения, остальных удалось задержать, еще нескольким лицам удалось скрыться в неизвестном направлении.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в соседнем Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети.