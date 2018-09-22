В Иране группа военных совершила попытку убийства приближенных к аятолле лиц

По предварительной информации, на военных напали вооруженные гражданские лица, которые открыли огонь по военной верхушке, принимавшей парад. В ходе перестрелки пострадало 53 человека, часть из которых сейчас госпитализирована и находится в реанимации.

Позже стало известно, что всего было четверо нападавших, на них была надета военная униформа. Двое из них были убиты во время нападения, остальных удалось задержать, еще нескольким лицам удалось скрыться в неизвестном направлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в соседнем Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети.