21:00 22.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Азовском море задержали группу браконьеров - ФОТО

На Запорожье полицейские разоблачили браконьеров, которые занимались промышленным ловом молодой рыбы. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

В Азовском море задержали группу браконьеров - ФОТО

В ходе проведения обысков на судне было обнаружено и изъято более 220 кг рыбы. Почти половина из изъятого - рыба недопустимо малых размеров, которую нельзя вылавливать до ноября.

Задержанным оказался 42-летний местный житель. Стоимость убытков будет устанавливаться специально назначенной комиссией.

В его отношении правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, животным или другим водным добывающим промыслом). Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы до 3-х лет, с конфискацией орудий лова и добытого. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", рыбный магазин в Кувейте закрыли после того, как покупатели поймали продавцов в продаже " игрушечной рыбы".


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