В Азовском море задержали группу браконьеров - ФОТО

В ходе проведения обысков на судне было обнаружено и изъято более 220 кг рыбы. Почти половина из изъятого - рыба недопустимо малых размеров, которую нельзя вылавливать до ноября.

Задержанным оказался 42-летний местный житель. Стоимость убытков будет устанавливаться специально назначенной комиссией.

В его отношении правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, животным или другим водным добывающим промыслом). Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы до 3-х лет, с конфискацией орудий лова и добытого.

Как сообщалось в "УРА-Информ", рыбный магазин в Кувейте закрыли после того, как покупатели поймали продавцов в продаже " игрушечной рыбы".