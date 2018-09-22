15:21 22.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Нацполиция Николаевщины провели задержание банды "рэкетиров" - ФОТО

На Николаевщине полиция и местные фермеры выловили группу поджигателей частных авто и гаражей. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

Нацполиция Николаевщины провели задержание банды

Инцидент произошел в посёлке Актовое Вознесенского района. Преступники хотели дом 50-летнего предпринимателя, бросили в его двор четыре "коктейли Молотова". Однако, находящиеся в доме мужчины услышали и шум и кинулись догонять хулиганов. 

В результате возник пожар, загорелась тротуарная плитка и начал палаты забор. Уже после задержания злоумышленники признались, что хотели заставить местного предпринимателя платить "долю", но тот оказывался. Тогда "рэкетиры" решили поджечь его дом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Первомайске неизвестный поджог элитную иномарку. Сам владелец сгоревшего авто утверждает, что несколько недель назад отдавал свой транспорт на СТО для ремонта некоторых частей двигателя..


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