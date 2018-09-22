12:44 22.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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ДТП на Окружной: иномарка насмерть сбила человека - ФОТО

В Киеве на Окружной произошла смертельная авария с участием иномарки. Об этом передает dtp.kiev.ua.

ДТП на Окружной: иномарка насмерть сбила человека - ФОТО

По предварительной информации, водитель Opel двигался в сторону аэропорта "Жуляны" на скорости, которая превышала 100 км/час. В один момент перед автомобилем выскочил мужчина, который пытался перебежать тройную дорожную полосу в неположенном месте. От сильного удара тело человека отлетело на 15-ть метров, промяв на пол метра лобовое стекло авто.

По словам пострадавшего водителя, шансов избежать столкновения у водителя не было. В результате аварии, мужчина скончался на месте, шофера иномарки увезла скорая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло столкновение между легковушкой и микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека, и еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии здоровья. 


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