Боевики продолжают нарушать "школьное" перемирие на Донбассе

Враг традиционно активизировался в темное время суток. Огонь велся по населенным пунктам Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. Украинские воины попали под огневой налет сразу обоих минометных калибров.

Кроме того, враг обстрелял позиции ВСУ около Водяного из противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино оккупанты применили зенитную установку ЗУ-23-2, огнестрелы и миномётный огонь.

На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские орудия.

В результате обстрелов пострадало три украинских солдата, они были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет домогаться от иностранных партнеров поддержки в вопросе защиты акватории Азовского моря.