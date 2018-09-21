В Сумской области на ходу загорелся автобус с детьми - ФОТО

В пятницу днем, 21 сентября, на автодороге села Штеповка в Сумской области загорелся автобус, в салоне которого находилось двадцать воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей и двое сопровождающих.
Об этом передает пресс-служба областной полиции.
Как отметили сотрудники правоохранительных органов, по неизвестным причинам во время движения загорелся моторный отсек автобуса. К счастью, все пассажиры успели оперативно эвакуироваться, прежде, чем огонь перекинулся на салон транспортного средства.
"В этот раз пострадавших нет", - подчеркнули правоохранители.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства возгорания.
По предварительным данным, втобус принадлежал Хоружевскому центру социально-психологической реабилитации детей. На нем детей пытались доставить в один из санаториев области.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Харьковщине посреди дороги загорелся пассажирский автобус марки IVAN. Правоохранители по прибытию на место инцидента установили, что салон автобуса выгорел полностью.