17:14 21.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумской области на ходу загорелся автобус с детьми - ФОТО

В пятницу днем, 21 сентября, на автодороге села Штеповка в Сумской области загорелся автобус, в салоне которого находилось двадцать воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей и двое сопровождающих.

В Сумской области на ходу загорелся автобус с детьми - ФОТО

Об этом передает пресс-служба областной полиции.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, по неизвестным причинам во время движения загорелся моторный отсек автобуса. К счастью, все пассажиры успели оперативно эвакуироваться, прежде, чем огонь перекинулся на салон транспортного средства.

"В этот раз пострадавших нет", - подчеркнули правоохранители.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства возгорания.

По предварительным данным, втобус принадлежал Хоружевскому центру социально-психологической реабилитации детей. На нем детей пытались доставить в один из санаториев области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Харьковщине посреди дороги загорелся пассажирский автобус марки IVAN. Правоохранители по прибытию на место инцидента установили, что салон автобуса выгорел полностью. 


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