В Одессе неизвестные напали на инкассаторов, двое ранены

В результате инцидента ранены два человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области, сейчас сотрудники полиции расследуют обстоятельства нападения, которое было совершено на сотрудников по обслуживанию терминалов пополнения мобильной связи.

На данный момент по городу введен оперативный план "Сирена". По предварительным данным двое неизвестных с травматическим оружием в руках совершили нападение на автомобиль. Они ранили двое сотрудников частной фирмы ранены, забрали деньги и скрылись

На месте происшествия сейчас работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции Одесской области.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на пятницу, 21 сентября, пьяный водитель за рулем BMW устроил аварию. В результате аварии пострадал человек. При этом, как выяснилось, у него при себе не было прав, поскольку их у него отобрали еще два года назад. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествия произошло на мосту на проспекте Победы, что пересекает проспект Палладина.