10:52 21.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе накрыли цех по производству ширпотреба - ВИДЕО

В Одессе сотрудники правоохранительных органов пресекли работу подпольного цеха по пошиву одежды. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

В Одессе накрыли цех по производству ширпотреба - ВИДЕО

В ходе проведение обысков правоохранители изъяли оборудование и производственные материалы: 150 рулонов ткани, 130 готовых спортивных костюмов, швейное оборудование и клише для нанесения товарных знаков известных фирм.

Позже было установлено, что в цехе работали иностранные граждане из Бангладеша, Индии и Пакситана, которые нелегально находятся в Украине. Из 9 задержанных "цеховиков" только у троих в наличии были документы, удостоверяющие их личность.

На имя всех задержанных открыты административные дела по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины.

Сейчас в прокуратуре решается вопрос об их принудительном выдворении за пределы Украины

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители ликвидировали очередной цех по производству поддельных "ксив". 


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