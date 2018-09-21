В Одессе накрыли цех по производству ширпотреба - ВИДЕО

В ходе проведение обысков правоохранители изъяли оборудование и производственные материалы: 150 рулонов ткани, 130 готовых спортивных костюмов, швейное оборудование и клише для нанесения товарных знаков известных фирм.

Позже было установлено, что в цехе работали иностранные граждане из Бангладеша, Индии и Пакситана, которые нелегально находятся в Украине. Из 9 задержанных "цеховиков" только у троих в наличии были документы, удостоверяющие их личность.

На имя всех задержанных открыты административные дела по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины.

Сейчас в прокуратуре решается вопрос об их принудительном выдворении за пределы Украины

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители ликвидировали очередной цех по производству поддельных "ксив".