23:23 21.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области полисмены обнаружили трехметровые кусты конопли - ФОТО

На Николаевщине полицейские изъяли у пенсионера райцентра кусты элитной конопли. Об этом 

В Николаевской области полисмены обнаружили трехметровые кусты конопли - ФОТО

Кусты высотой в 3 метра заметили сотрудники управления противодействия наркопреступности, которые получили оперативную информацию и ордер на проведение обыска.

Задержанным оказался 57-летний местный житель, который выращивал на собственном приусадебном участке кусты элитных сортов конопли. Мужчина признался, что занимался выращиванием наркотического растения сугубо для собственного использования в целях "оздоровления".

В ходе проведения обыска было изъято и отправлено на экспертизу 36 кустов элитной конопли, стоимость которой, по ценам "черного рынка" составляет около миллиона гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области полиция обнаружили плантацию конопли


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