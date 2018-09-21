05:00 21.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Африке затонул паром, погибли более 40 человек

В Танзании в четверг, 20 сентября, перевернулось судно.

В Африке затонул паром, погибли более 40 человек

На его борту на момент крушения находилось около 500 человек. По предварительным данным около 40 человек погибли.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел в водах озера Виктория. Судно перевернулось из-за перегрузки.

По информации местного чиновника, более ста человек удалось спасти. Однако эта информация не подтверждена.

Напомним, как сообща УРА-Информ, возле восточного побережья Филиппин перевернулся паром с 251 человеком на борту, в результате происшествия погибли 4 человека. Паром перевернулся в окрестностях острова Полилио в провинции Кесон.


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