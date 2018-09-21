Нацполиция накрыла очередной канал сбыта оружия и наркотиков - ФОТО

В ходе проведения поисковых действий были обнаружены кусты с коноплей, 18 кг марихуаны, 6 пистолетов и гранату РГД-5. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет примерно 800 000 гривен.

Наркотики сбывали через социальные сети и наркодиллеров. Главарь банды был задержан во время покупки "удобрений" для выращивания наркотиков.

Сейчас прокуратурой области было возбуждено уголовное производство по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ст.310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли", ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Херсонщине правоохранители ликвидировали очередной наркопритон.