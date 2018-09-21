Начальника Ивано-Франковской облполиции насмерть сбил велосипедиста

Мужчина погиб на месте происшествия. Как сообщается на страничке областной полиции в Facebook, сам чиновник ехал в машине в качестве пассажира. Он ехал в Рожнятовский район на запланированный прием граждан.

Инцидент произошел в поселке Перегинск Рожнятовского района около часу дня.

По этому факту аварии открыто досудебное расследование и проверка, при этом с целью избежания конфликта интересов расследования проводит прокуратура области.

По поручению главы Нацполиции на место происшествия направлен руководитель департамента внутренней безопасности Нацполиции "для полного и объективного проведения проверки".

Водитель, находившийся за рулем автомобиля, отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло столкновение между легковушкой и микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека, и еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии здоровья.