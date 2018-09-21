На шахте "Эксплуатационная" в Запорожской области погиб рабочий

39-летний мужчина умер от полученных в результате отслоения горной породы травм. Как сообщает пресс-центр Запорожского Железорудного комбината, в результате отслоения горной массы из кровли выработки на высоте 873 метра был травмирован один из сотрудников.

На месте происшествия пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, а также реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось.

На предприятии создана специальная комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства гибели человека.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области произошел обвал на шахте. В селе Малая Белозерка-4 произошел обвал, в результате которого погиб один человек.