08:15 21.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На шахте "Эксплуатационная" в Запорожской области погиб рабочий

В Запорожской области в ночь на пятницу, 21 сентября, на шахте "Эксплуатационная" погиб рабочий.

На шахте

39-летний мужчина умер от полученных в результате отслоения горной породы травм. Как сообщает пресс-центр Запорожского Железорудного комбината, в результате отслоения горной массы из кровли выработки на высоте 873 метра был травмирован один из сотрудников.

На месте происшествия пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, а также реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось.

На предприятии создана специальная комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства гибели человека.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области произошел обвал на шахте. В селе Малая Белозерка-4 произошел обвал, в результате которого погиб один человек.


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