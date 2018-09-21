Киберполиция предотвратила массовое заражение компьютеров вирусным ПО

Специалисты ведомства выяснили, что вредоносное программное обеспечение использовалось для кражи персональных данных пользователей, майнинга, незаконного вывода денежных средств и прочих мошеннических операций.

При помощи специальных программ и купленного оборудования, хакер получал доступ к пораженного компьютера. далее злоумышленник получал все сведения о сохраненных в браузерах логины, пароли, данные банковских карт, данные о криптовалютных кошельках и файлов, в которых могли храниться пароли от аккаунтов.

По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство производство по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины и ч.2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская киберполиции разоблачила хакера, создавал вирусы и распространял их в сети.