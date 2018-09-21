11:57 21.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Киберполиция предотвратила массовое заражение компьютеров вирусным ПО

Сотрудники киберполиции разоблачила хакера, который за деньги создавал вирусное ПО. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

Киберполиция предотвратила массовое заражение компьютеров вирусным ПО

Специалисты ведомства выяснили, что вредоносное программное обеспечение использовалось для кражи персональных данных пользователей, майнинга, незаконного вывода денежных средств и прочих мошеннических операций. 

При помощи специальных программ и купленного оборудования, хакер получал доступ к пораженного компьютера. далее злоумышленник получал все сведения о сохраненных в браузерах логины, пароли, данные банковских карт, данные о криптовалютных кошельках и файлов, в которых могли храниться пароли от аккаунтов.

По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство производство по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины и ч.2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей). 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская киберполиции разоблачила хакера, создавал вирусы и распространял их в сети.


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