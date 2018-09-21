22:45 21.09.2018 | Происшествия | Новости
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Холера в Зимбабве: появились первые жертвы

В Зимбабве объявили режим чрезвычайного положения из-за вспышки заболеваемости холерой. Об этом передает Анадолу.

Холера в Зимбабве: появились первые жертвы

Согласно опубликованной информации, источник заболеваемости был зафиксирован на прошлой неделе в столице государства - Хараре. На данный момент жертвами болезни стали 32 человека.

Глава Управления здравоохранения Хараре Клеменс Дури заявил, что в лазаретах сейчас уже находится 7,5 тыс человек, более половины из них это несовершеннолетние и дети. 

Вероятной, причиной эпидемии холеры стала загрязненная вода из водоемов и колодцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Йемене от холеры умерли девять человек В государстве сохраняется высокий риск возникновения новой эпидемии холеры. Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла, с другой − правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Их поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. 


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