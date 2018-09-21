Бельгийское руководство встревожено распространением свиного гриппа

Финансирование проекта составит 1 млн евро. В Объединении бельгийской мясной промышленности считают, что грипп, вероятно, перекочевал в страну из портов Южной или Центрально-восточной Европы - Греции, Польши, Сербии, Болгарии или Италии.

Покупать свинину в стране прекратили Китай, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Мексика и Беларусь. Из-за вспышки АЧС в Валлонии, власти Франции начали подготовку для предотвращения проникновения инфекции на свои границы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Госпродпотребслужба обнаружила на племенном заводе общества "Агропрайм Холдинг" в Одесской области африканскую чуму свиней.