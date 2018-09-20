14:56 20.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100204035:nastya

В Винницкой области произошло тройное ДТП, есть жертвы - ФОТО

В ночь на 20 сентября, в Винницкой области произошло тройное столкновение автомобилей. Как сообщает полиция области, на трассе столкнулись легковушка Mercedes, гужевая повозка и грузовик.

В Винницкой области произошло тройное ДТП, есть жертвы - ФОТО

После детального осмотра территории и общением с участниками аварии правоохранители установили, что водитель легковушки Mercedes но большой скорости влетел в перевозку, которая ехала в попутном направлении. От сильного удара легковой автомобиль откинуло на противоположную сторону, из-за чего произошло столкновение с грузовым автомобилем "MAN".

В результате аварии, водитель повозки умер на месте инцидента, его личность пытаются установить. Кроме того, в больнице в тяжелом состоянии находится 55-летний мужчина иномарки.

По данному факту открыто уголовное дело, решается вопрос о мере пересечения виноватым.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло столкновение между легковушкой и микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека, и еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии здоровья.


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: Новый транш от МВФ правительство направит на выплату внешних долгов, а не на развитие, — А. Новак В ходе протеста под Радой пострадали четыре человека - ФОТО "Укртелеком" вдвое повысит тарифы Юлия Тимошенко и битва за Украину: "Мы не можем принять мир на условиях Путина"
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив