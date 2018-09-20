В Винницкой области произошло тройное ДТП, есть жертвы - ФОТО

После детального осмотра территории и общением с участниками аварии правоохранители установили, что водитель легковушки Mercedes но большой скорости влетел в перевозку, которая ехала в попутном направлении. От сильного удара легковой автомобиль откинуло на противоположную сторону, из-за чего произошло столкновение с грузовым автомобилем "MAN".

В результате аварии, водитель повозки умер на месте инцидента, его личность пытаются установить. Кроме того, в больнице в тяжелом состоянии находится 55-летний мужчина иномарки.

По данному факту открыто уголовное дело, решается вопрос о мере пересечения виноватым.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло столкновение между легковушкой и микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека, и еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии здоровья.