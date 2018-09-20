20:59 20.09.2018 | Происшествия | Новости
100204049:Polishuk

В США неизвестные открыли стрельбу, сообщается о многочисленных раненых

В американском городе Абердин штат Мэриленд в четверг, 20 сентября, произошла стрельба.

В США неизвестные открыли стрельбу, сообщается о многочисленных раненых

В результате инцидента убиты несколько человек. Сообщается также о многочисленных ранениях.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на слова шерифа округа Харфорд аДжеффри Галлера, в результате стрельбы погибли три человека, еще два получили ранения. Стрельба произошла в районе дороги Спесутиа и Перримен, на пересечении Шорт-лэйн и трассы Олд Филадельфия.

Сейчас местная полиция в Балтиморе оказывает поддержку шерифу Галлеру.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском городе Бексфилд в Калифорнии произошла стрельба, в результате чего погибли шесть человек. Сообщалось, что подозреваемый вместе с женой пришли в компанию, где у мужчины возник конфликт и он застрелил двух человек, в том числе и собственную супругу.

После этого в помещение зашел еще один человек, который выстрелил в подозреваемого, но тот ответным выстрелом убил и этого человека, а после этого отправился в жилой дом, где застрелил еще двоих.


Поделиться
Читайте также:
 
Рада разблокировала выплату поддержки семей заложников Кремля Нацбанк на пятницу вновь поднял курс гривны Рада назначила новый состав ЦИК США готово подписать новые договора с Ираном
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив