В США неизвестные открыли стрельбу, сообщается о многочисленных раненых

В результате инцидента убиты несколько человек. Сообщается также о многочисленных ранениях.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на слова шерифа округа Харфорд аДжеффри Галлера, в результате стрельбы погибли три человека, еще два получили ранения. Стрельба произошла в районе дороги Спесутиа и Перримен, на пересечении Шорт-лэйн и трассы Олд Филадельфия.

Сейчас местная полиция в Балтиморе оказывает поддержку шерифу Галлеру.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском городе Бексфилд в Калифорнии произошла стрельба, в результате чего погибли шесть человек. Сообщалось, что подозреваемый вместе с женой пришли в компанию, где у мужчины возник конфликт и он застрелил двух человек, в том числе и собственную супругу.

После этого в помещение зашел еще один человек, который выстрелил в подозреваемого, но тот ответным выстрелом убил и этого человека, а после этого отправился в жилой дом, где застрелил еще двоих.