В России пассажирский автобус столкнутся микроавтобусом, пострадали шесть граждан Украины

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть граждан Украины. По данным медиков один из их находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные Центра медицины катастроф Российской Федерации,

два человека находятся в реанимации, еще трое - стабильные.

Авария произошла на автодороге Лиски-Колыбелка. По данным российской полиции, микроавтобус врезался в пассажирский ПАЗ из-за того, что его водитель не справился с управлением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области на трасс Харьков-Симферополь произошло столкновение между легковушкой и микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека, и еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии здоровья.