В России пассажирский автобус столкнутся микроавтобусом, пострадали шесть граждан Украины

В Лискинском районе Воронежской области в четверг, 20 сентября, на трассе произошла столкновение микроавтобуса с пассажирским автобусом.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть граждан Украины. По данным медиков один из их находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные Центра медицины катастроф Российской Федерации,
два человека находятся в реанимации, еще трое - стабильные.
Авария произошла на автодороге Лиски-Колыбелка. По данным российской полиции, микроавтобус врезался в пассажирский ПАЗ из-за того, что его водитель не справился с управлением.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области на трасс Харьков-Симферополь произошло столкновение между легковушкой и микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека, и еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии здоровья.