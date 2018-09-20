22:59 20.09.2018 | Происшествия | Новости
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В России пассажирский автобус столкнутся микроавтобусом, пострадали шесть граждан Украины

В Лискинском районе Воронежской области в четверг, 20 сентября, на трассе произошла столкновение микроавтобуса с пассажирским автобусом.

В России пассажирский автобус столкнутся микроавтобусом, пострадали шесть граждан Украины

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть граждан Украины. По данным медиков один из их находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные Центра медицины катастроф Российской Федерации,

два человека находятся в реанимации, еще трое - стабильные.

Авария произошла на автодороге Лиски-Колыбелка. По данным российской полиции, микроавтобус врезался в пассажирский ПАЗ из-за того, что его водитель не справился с управлением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области на трасс Харьков-Симферополь произошло столкновение между легковушкой и микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека, и еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии здоровья.


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