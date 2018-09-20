11:15 20.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Нидерландах поезд наехал на велосипед, погибли четыре ребенка

В Нидерландах в четверг утром, 20 сентября, на железной дороге в городе Осс ста километрах к юго-востоку от Амстердама велосипед попал под поезд.

В Нидерландах поезд наехал на велосипед, погибли четыре ребенка

В результате аварии погибли четыре ребенка. Как сообщает Associated Press, это был так называемый "грузовой велосипед" - велосипед, на раме которого установлен большой деревянный ящик. Такие велосипеды обычно используются для перевозки товаров, но с недавних пор популярны в нидерландских семьях, которые используют их для перевозки детей.

Полиция города пояснила, что кроме трагических погибших детей, еще двое взрослых получили травмы.. Подробности инцидента пока не сообщаются, однако известно, что авария произошла на железнодорожном переезде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в колумбийском городе Гуадуас в среду вечером, 19 сентября, автомобиль въехал в толпу людей. В результате аварии погибли, по меньшей мере, восемь человек. Как сообщает El Tiempo, еще около десяти человек получили травмы.


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