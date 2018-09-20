В Колумбии автомобиль въехал в толпу, восемь человек погибли - ВИДЕО

В результате аварии погибли, по меньшей мере, восемь человек. Как сообщает El Tiempo, еще около десяти человек получили травмы.

По данным очевидцев прохожие остановились на дороге возле места столкновения двух автомобилей.

Из-за дорожно-транспортного происшествия по шоссе рассыпались продукты, и пешеходы начали собирать рассыпавшийся товар. В этот момент в них врезалась другая машина.

По предварительным данным, у автомобиля отказали тормоза.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лондоне в ночь среду утром, 19 сентября, автомобиль наехал на пешеходов. В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает LBC, авария произошла в районе мечети в Криклвуде на северо-западе британского города.