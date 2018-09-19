08:15 19.09.2018 | Происшествия | Новости
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Жертвами урагана "Флоренс" в США стали более 33 человек

Жертвами урагана "Флоренс", который обрушился на юго-восточное побережье страны неделю тому назад, стали уже 33 человека.

Жертвами урагана

По последним данные 26 человек погибли в Северной Каролине и шесть в Южной Каролине. Один человек обнаружен мертвым в Вирджинии.

Как сообщает в среду утром, 19 сентября, Reuters, ссылаясь на слова губернатора Северной Каролины Роя Купера, более 1100 дорог перекрыто и несколько портов.

По словам чиновника в штате 16 рек достигли наивысшей точки наводнения. На Каролину обрушилось больше 30 триллионов литров дождя, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США 14 сентября и сразу же начал ослабевать. Сейчас он классифицируется как пост-тропический циклон, однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений.


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