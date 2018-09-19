00:30 19.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Турции в аварию попал рейсовый автобус, восемь человек погибли

В Турции во вторник, 18 сентября, разбился рейсовый автобус, следовавший из Анталии в Ескишехир.

В Турции в аварию попал рейсовый автобус, восемь человек погибли

По неустановленной пока причине автобус съехал с трассы и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли восемь человек.

Еще 28 получили ранения. Как сообщает местный телеканал NTV, авария произошла на трассе Стамбул-Анталия, в провинции Измир в центральной Турции. Скорая помощь увезла всех пострадавших в больницы.

Местная полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 18 сентября, в Иране произошла масштабная авария. В провинции Исфахан пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, после чего машина загорелась. В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погиб 21 человек. Еще 27 пассажиров получили ранения.


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