07:45 19.09.2018 | Происшествия | Новости
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В России на трассе столкнулись два автобуса, погибли пять человек - ФОТО, ВИДЕО

В России в ночь на среду, 19 сентября, на трассе столкнулись два пассажирских автобуса.

В России на трассе столкнулись два автобуса, погибли пять человек - ФОТО, ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Еще более 20 пассажиров получили различные травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуация по региону, авария произошла в Воронежской области на федеральной автодороге М4 Дон.

Автобус Volvo стоял на обочине, когда в него, по непонятным пока причинам, въехал Neoplan.

Оба транспортных средства везли людей из Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. Скорая помощь увезла в больницу 23 человека. При этом, по данным медиков, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

На место аварии прибыли более 60 человек спасателей и 20 единиц техники. Для проведения эвакуации был отправлен вертолет Ми-8.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Турции съехал с трассы и перевернулся автобус, следовавший из Антальи. Погибли восемь человек и почти 30 пострадали.


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