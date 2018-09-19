10:25 19.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николоевской области микроавтобус столкнулся с поездом

Неподалеку железнодорожного переезда в Николаевской области произошла страшная авария, с участием микроавтобуса и поезда. Как сообщает пресс-служба полиции, водитель Volkswagen выехал на железнодорожный переезд.

В Николоевской области микроавтобус столкнулся с поездом

Как известно, инцидент произошел неподалеку города Первомайск. Водитель транспортного средства проигнорировал красный цвет светофора и сигнал, и на всей скорости помчался через переезд. Однако он не учел, что скорость у поезда тоже большая, в результате этого произошло столкновение.

Так, от сильного удара автобус откинуло в кювет. К счастью никто серьезных травм не одержал, у водителя только легкий испуг.

В данное время на месте происшествия работает полиция. Из-за происшествия образовались огромные пробки на переезде с двух сторон.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", на Житомирской трассе в селе Березовка произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика двигался в средней полосе на скорости 80 км\час. Когда последний попытался перестроиться в другую полосу, то зацепил Audi по крайней левой полосе.


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