В Николоевской области микроавтобус столкнулся с поездом

Как известно, инцидент произошел неподалеку города Первомайск. Водитель транспортного средства проигнорировал красный цвет светофора и сигнал, и на всей скорости помчался через переезд. Однако он не учел, что скорость у поезда тоже большая, в результате этого произошло столкновение.

Так, от сильного удара автобус откинуло в кювет. К счастью никто серьезных травм не одержал, у водителя только легкий испуг.

В данное время на месте происшествия работает полиция. Из-за происшествия образовались огромные пробки на переезде с двух сторон.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", на Житомирской трассе в селе Березовка произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика двигался в средней полосе на скорости 80 км\час. Когда последний попытался перестроиться в другую полосу, то зацепил Audi по крайней левой полосе.