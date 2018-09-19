11:59 19.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Лондоне машина наехала на пешеходов возле мечети, два человека травмированы

В Лондоне в ночь среду утром, 19 сентября, автомобиль наехал на пешеходов.

В Лондоне машина наехала на пешеходов возле мечети, два человека травмированы

В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает LBC, авария произошла в районе мечети в Криклвуде на северо-западе британского города.

Скорая помощь увезла травмированных в больницу, а полиция разыскивает четырех пассажиров автомобиля, которые якобы делали исламофобские заявления перед столкновением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в ночь на среду, 19 сентября, на трассе столкнулись дв пассажирских автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек.

Еще более 20 пассажиров получили различные травмы. Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуация по региону, авария произошла в Воронежской области на федеральной автодороге М4 Дон. Автобус Volvo стоял на обочине, когда в него, по непонятным пока причинам, въехал Neoplan.


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