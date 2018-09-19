12:59 19.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203953:Polishuk

В Хмельницком горела школа, детей эвакуировали - ВИДЕО

В среду, 19 сентября, в городе Хмельницкией загорелась школа.

В Хмельницком горела школа, детей эвакуировали - ВИДЕО

На данный момент спасатели эвакуировали детей из здания. Как сказано на сайте местной власти, всех детей вывели в парк - подальше от пожара.

Сейчас спасатели и пожарные пытаются справится с огнем. Информации о причинах возникновения пожара местные власти не сообщают.

В свою очередь пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, информация о пожаре поступила после десяти часов утра. Уже на месте установлено, что огонь охватил площадь в 30 квадратных метров.

Вместе с тем к 11 часов пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ГосЧС, добавив, что на место происшествия приехали 50 человек личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомире горел склад картонного комбината. Пожар начался после 11 часов утра на территории "Житомирского картонного комбинат", расположенного на площади Станишевской. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник, 18 сентября, уже на месте спасатели установили, что горит отдельно стоящее одноэтажное здании склада готовой продукции.


Поделиться
Читайте также:
 
В ЕБРР уверены, что соглашение с МВФ позволит Украине сохранить стабильность В бюджет от аренды имущества поступил миллиард гривен - ФГИ В Раде предлагают внести правки в Конституцию касательно Крыма В Днепре первоклассник выпал из школьного окна - ФОТО
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив