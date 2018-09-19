В Хмельницком горела школа, детей эвакуировали - ВИДЕО

На данный момент спасатели эвакуировали детей из здания. Как сказано на сайте местной власти, всех детей вывели в парк - подальше от пожара.

Сейчас спасатели и пожарные пытаются справится с огнем. Информации о причинах возникновения пожара местные власти не сообщают.

В свою очередь пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, информация о пожаре поступила после десяти часов утра. Уже на месте установлено, что огонь охватил площадь в 30 квадратных метров.

Вместе с тем к 11 часов пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ГосЧС, добавив, что на место происшествия приехали 50 человек личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомире горел склад картонного комбината. Пожар начался после 11 часов утра на территории "Житомирского картонного комбинат", расположенного на площади Станишевской. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник, 18 сентября, уже на месте спасатели установили, что горит отдельно стоящее одноэтажное здании склада готовой продукции.