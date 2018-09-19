14:19 19.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре первоклассник выпал из школьного окна - ФОТО

В одной из школ Днепра ученик первого класса случайно вывалился из окна, вследствие чего получил тяжелые травмы. Сейчас пострадавший находится в реанимации, медики борются за его жизнь.

В Днепре первоклассник выпал из школьного окна - ФОТО

Такие сведения появились в пресс-службе патрульной полиции города.

Прибыв на место инцидента сотрудники правоохранительных органов выяснили, что старшеклассники школы вышли в перерыв погулять, где заметили ребенка, лежавшего на траве возле стен учебного заведения. В свою очередь классный руководитель немедленно вызвал карету скорой помощи. Ребенка, который еле дышал, увезли в ближайшую больницу.

"Несчастный случай произошел в 147 школе, что на проспекте Мира, 51-А. Первоклассник выпал из окна третьего этажа", - подчеркнули следователи.

Как рассказали медики, у мальчика в результате падения с высоты образовалась травма живота. Внятного диагноза медики назвать не смогли. Известно только, что первоклассник находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранители устанавливают все причины случившегося. В частности, как ученник первого класса забрался на подоконник окна на третьем этаже, почему учительница не проконтролировала процесс проветривание класса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно в столичном районе украинской столицы из окна выпала трехлетняя девочка.


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