19:46 19.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Львовом полиция обнаружила более 40 минометных мин – ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов во Львовской области нашли снаряды времен второй мировой войны. В частности, находку с 47 боеприпасами откопали в городе Каменка-Бугская, проводится проверка.

Под Львовом полиция обнаружила более 40 минометных мин – ФОТО

Соответствующие сведения сообщили в Нацполиции Львовской области.

Как рассказали представители ГСЧС, минометные мины были найдены в ходе земляных работ неподалеку от жилых домов в центре города. Кроме этого, никто не знал, предоставляли ли снаряды угорозу для населения этого региона. В связи с этим было принято немедленное решение извлечь их как можно скорее.

"На этот раз обошлось без жертв. Все найденное отправлено на экспертизу", - добавили в ГСЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Винницкой области специалисты нашли снаряд калибра 152 мм, который сохранился еще со времен Второй Мировой войны.  Дабы он не представлял больше опасности, группа минеров и пиротехников решили взорвать его.


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