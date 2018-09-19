Под Львовом полиция обнаружила более 40 минометных мин – ФОТО

Соответствующие сведения сообщили в Нацполиции Львовской области.

Как рассказали представители ГСЧС, минометные мины были найдены в ходе земляных работ неподалеку от жилых домов в центре города. Кроме этого, никто не знал, предоставляли ли снаряды угорозу для населения этого региона. В связи с этим было принято немедленное решение извлечь их как можно скорее.

"На этот раз обошлось без жертв. Все найденное отправлено на экспертизу", - добавили в ГСЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Винницкой области специалисты нашли снаряд калибра 152 мм, который сохранился еще со времен Второй Мировой войны. Дабы он не представлял больше опасности, группа минеров и пиротехников решили взорвать его.