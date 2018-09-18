В Ужгороде горела многоэтажка, есть погибшие - ФОТО, ВИДЕО

В результате возгорания погиб мужчина. Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила около часу дня.

Уже на месте спасатели установил, что на улице Минайская горит квартира на восьмом этаже жилого дома.

Пожар был полностью ликвидирован к двум часов дня, а при проведении разбора конструкций пожарные обнаружили тело человека. Чуть позже выяснилось, что погибшей является жена владельца квартиры 1963 года рождения.

Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомире горит склад картонного комбината. Пожар начался после 11 часов утра на территории "Житомирского картонного комбинат", расположенного на площади Станишевской. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник, 18 сентября, уже на месте спасатели установили, что горит отдельно стоящее одноэтажное здании склада готовой продукции.