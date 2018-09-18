07:29 18.09.2018 | Происшествия | Новости
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В США продолжает расти количество жертв урагана "Флоренс" - ФОТО

По состоянию на утро вторника, 18 сентября, число погибших во время урагана "Флоренс", который все еще бушует в Соединенных Штатах Америки возросло до 32 человек.

В США продолжает расти количество жертв урагана

Больше всего пострадали жители Северной Каролины, где погибли 24 человека. Тут без электроснабжения остаются почти 600 тысяч потребителей, в Южной Каролине - более 60 тысяч человек. В некоторых регионах на Восточном побережье США зафиксированы серьезные наводнения.

Как сообщает Associated Press, из-за стихийного бедствия почти 30 тысяч жителей Северной и Южной Каролины переехали во временные убежища.

Вместе с тем синоптики Национального центра по наблюдению за ураганами США отметили, что "Флоренс", который ранее был ураганом, а затем - штормом, до настоящего времени ослаб и классифицируется как пост-тропический циклон.

Максимальная скорость ветра в его пределах составляет менее 11 метров за секунду. Атмосферное явление находится вблизи границы штатов Огайо и Западная Вирджиния и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 6,2 метров за секунду. В то же время метеорологи ожидают, что в ближайшие дни "Флоренс" может вновь набрать силу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган Флоренс обрушился на атлантическое побережье США 14 сентября и сразу же начал ослабевать. Сейчас он классифицируется как пост-тропический циклон, однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений.


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