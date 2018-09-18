В Сирии во время атаки пропал российский самолет-разведчик

На его борту находились 14 военнослужащих. Их судьба на данный момент неизвестна. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации летательный аппарат пропал около 23 часов при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии.

По словам российских военных, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла во время атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Auvergne", – заявили в Минобороны РФ.

Командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция.

Вместе с тем телеканал CNN сообщает, ссылаясь на свои источники, что российский военный был случайно сбит ПВО правительственных сил Сирии.

Со слов источника, они пытались остановить атаку израильской авиации на провинцию Латакия, но по ошибке случайно сбили самолет российски вооруженных сил.

Представитель Пентагона заявил, что самолет предположительно был сбит системой ПВО, которую РФ несколько лет тому назад продала сирийцам.

Также еще один источник подтвердил, что за авианалет на провинцию Латакию ответственны Силы самообороны Израиля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сирии произошли ракетные удары по правительственным силам. Представитель правительственных сил сообщил, что ракеты ударили по городу Латакия со стороны Средиземного моря, а также добавил, что средства противовоздушной обороны "сбили несколько ракет".