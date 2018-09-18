07:45 18.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сирии произошли ракетные удары по правительственным силам

В Сирии в ночь на вторник, 18 сентября, по приморской провинции Латакия, контролируемой правительственными силами Асада, было нанесено несколько ракетных ударов.

В Сирии произошли ракетные удары по правительственным силам

Об этом сообщает SANA. Вместе с тем информацию уже подтвердили в Бюро наблюдения за правами человека в Лондоне.

В свою очередь представитель правительственных сил сообщил, что ракеты ударили по городу Латакия со стороны Средиземного моря. Тут громкие взрывы были слышны по всему городу, а государственный канал сообщил, что главной целью ударов был Институт промышленных технологий.

Глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем рассказал, что по предварительным данным ранения получили по меньшей мере семь человек. При этом, по его словам, средства противовоздушной обороны "сбили несколько ракет".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, израильская армия нанесла ракетный удар по аэропорту Дамаска. В ходе атаки были поражены военные об'объекты, которые находились рядом с аэропортом.


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