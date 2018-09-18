06:00 18.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе и скрылась

В понедельник, 17 сентября, в Николаеве иномарка на переходном переходе сбила ребенка.

В Николаеве иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе и скрылась

Восьмилетний мальчик с тяжелыми травмами головы был доставлен в больницу. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаеве, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Кузнецкой и Первой Слободской.

В семь часов утра в Заводском районе водитель автомобиля Renault Logan, белого цвета, двигаясь по улице Гвардейской в сторону улицы Кузнецкой, на перекрестке с улицей первая Слободская сбил мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и скрылся с места происшествия.

По данному факту следователи начали уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 17 сентября, на Житомирской трассе в селе Березовка произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика двигался в средней полосе на скорости 80 километров в час. Когда последний попытался перестроиться в другую полосу, то зацепил Audi по крайней левой полосе.


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