В Мексике возле жилого квартала обнаружили грузовик со 157 трупами - ФОТО

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отметили возмущенные очевидцы инцидента, они проснулись поздно ночью от движения транспортного средства. Оказалось, это был грузовик, груженный мертвыми телами людей.

В ответ на это сотрудники правоохранительных органов сказали, что в настоящее время проводится расследование. Ведь до сих пор неизвестно, почему "морг на колесах" стоял в неположенном месте, а именно возле населенных кварталов.

Предполагается, что человеческие тела поместили в грузовик с холодильником из-за того, что их не было куда девать. В результате чрезвычайной вспышки преступности мест в моргах не хватает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мексике наркомафия застрелила шесть сотрудников полиции. Инцидент произошел в городе Саламанка в центральном штате Гуанахуато.