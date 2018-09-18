В Мексике возле жилого квартала обнаружили грузовик со 157 трупами - ФОТО

Местные жители неподалеку от мексиканского города Гвадалахара обнаружили страшную находку в грузовом автомобиле, которая их привела в ужас. Испуганные граждане не могли отвести глаз от 157 трупов.
Об этом сообщает Daily Mail.
Как отметили возмущенные очевидцы инцидента, они проснулись поздно ночью от движения транспортного средства. Оказалось, это был грузовик, груженный мертвыми телами людей.
В ответ на это сотрудники правоохранительных органов сказали, что в настоящее время проводится расследование. Ведь до сих пор неизвестно, почему "морг на колесах" стоял в неположенном месте, а именно возле населенных кварталов.
Предполагается, что человеческие тела поместили в грузовик с холодильником из-за того, что их не было куда девать. В результате чрезвычайной вспышки преступности мест в моргах не хватает.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мексике наркомафия застрелила шесть сотрудников полиции. Инцидент произошел в городе Саламанка в центральном штате Гуанахуато.