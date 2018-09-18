В Мадриде в отеле Ritz обрушилась конструкция, погиб строитель

В Мадриде во вторник, 18 сентября, в отеле Ritz, где проводятся ремонтные работы, обрушилась вспомогательная временная конструкция.
В результате инцидента погиб один из строителей. Еще 11 человек получили травмы. Как сообщает Reuters, инцидент произошел около четырех часов дня по местному времени. Отель был закрыт из-за ремонта.
Всех травмированных врачи скорой помощи увезли в больницу. При этом медики констатировали, что два человека получили серьезные травмы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце августа в китайском городе Харбин произошел пожар в отеле, в результате чего погибли не менее 18 человек.