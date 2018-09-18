В Черновцах нетрезвый водитель протаранил девять машин

В результате дорожно-транспортного происшествия повреждены девять автомобилей. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции области, водитель автомобиля Lada 2107 нарушил требования дорожного знака.

Он не придерживался бокового интервала и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Jetta. Затем его машина продолжила движение и столкнулся с Mercedes Benz и Nisan Teana после чего врезала в забор, а дальше - вылетела на автомобиль Nissan Note".

Кроме того, водитель затем протаранил автомобиль Subaru Forester, в результате чего тот столкнулся с припаркованным автомобилем Citroen. После чего водитель продолжал движение и совершил наезд на Lada 210995-20, после - на Volkswagen Transporter, в результате чего он столкнулся с другим припаркованным Volkswagen Тransporter.

Совершив все столкновения водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранителям удалось его найти. Во время общения у мужчины заметили признаки опьянения. Полиция проверила мужчину и результат оказался положительным - 1.79 промилле. Также у гражданина отсутствовало водительское удостоверение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области, накануне днем на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Тут на трассе столкнулись сразу три машины. В результате аварии шесть человек получили травмы.