Одесские пляжи заполонили тысячи медуз - ФОТО

Они заполонили весь берег. Как сообщает в понедельник, 17 сентября, местное издание Культурометр, волны выкидывают на берег морские существа, а они на песке умирают.

Из-за большого количества медуз на берегу отдыхающие не могут искупаться в море, поскольку прикосновение с щупальцами медуз вызывает зуд, раздражение, а иногда и ожоги.

Сейчас максимум можно зайти по пояс в воду, расталкивая стаи медуз, окунуться и сразу выйти, - рассказывают очевидцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле в Одессе прошел сильнейших шторм. Он нанес ощутимый урон сразу нескольким одесским пляжам. Водой смыло песчаную насыпь и в некоторых местах деревянные настилы.