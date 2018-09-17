09:21 17.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области автобус столкнулся с легковушкой, десятки пострадавших - ФОТО

В ночь на понедельник 17 сентября, во Львовской области на автодороге Львов - Рава-Русская произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погиб водитель транспортного средства, и 20 пострадавших госпитализированы.

Во Львовской области автобус столкнулся с легковушкой, десятки пострадавших - ФОТО

Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как известно, на момент столкновения рейсового автобуса в котором находилось 53 человека с легковым автомобилем, погиб водитель легковушки и около 20 человек госпитализированы в больницы.

Кроме того, сообщается, что спасатели деблокировали тело погибшего. В данное время продолжается следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб.  По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.


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