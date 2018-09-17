Во Львовской области автобус столкнулся с легковушкой, десятки пострадавших - ФОТО

Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как известно, на момент столкновения рейсового автобуса в котором находилось 53 человека с легковым автомобилем, погиб водитель легковушки и около 20 человек госпитализированы в больницы.

Кроме того, сообщается, что спасатели деблокировали тело погибшего. В данное время продолжается следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб. По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.