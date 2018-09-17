08:15 17.09.2018 | Происшествия | Новости
100203779:Polishuk

В США растет количество жертв урагана "Флоренс"

В Соединенных Штатах Америки, где бушует ураган "Флоренс", который обрушился на юго-восточное побережье страны, растет количество жертв.

В США растет количество жертв урагана

По состоянию на утро понедельника, 17 сентября, уже погибли по меньшей мере 15 человек. Как сообщает ABC11, ссылаясь на данные экстренных служб и полиции, десять человек погибли в Северной Каролине, пятеро - в Южной Каролине.

Так, ураган принес на эти территории ливни, наводнения и сильный ветер. Люди погибли из-за падения деревьев, от ударов током в подтопленных домах, в авариях, от травм, которые они получили, спасаясь от стихии.

Тысячи американцев вынуждены были оставить свои дома, из-за сильного ветра миллионы домов остаются без электроснабжения.

Вместе с тем в Южной Каролине частично сняли приказ к эвакуации. Режим принудительной эвакуации остается только в округах Горри и Джорджтаун на северо-востоке штата.

Кроме того, по информации Национального Центра ураганов США, сильный дождь, который приходит с ураганом, может привести к катастрофическим наводнениям в Северной и Южной Каролине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки, где бушует урагана Флоренс, погибли по меньшей мере 13 человек. Тысячи американцев вынуждены были оставить свои дома, из-за сильного ветра миллионы домов остаются без электроснабжения.


Поделиться
Читайте также:
 
В Львовской области на трассе столкнулись три машины, пострадало шесть человек Пострадавшие в Солсбери находятся в сознании - ФОТО Тайфун "Мангхут" в Китае травмировал уже 350 человек - ФОТО Тайфун "Мангхут" достиг берегов Китая, пострадали 111 человек - ФОТО
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив