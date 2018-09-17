В США растет количество жертв урагана "Флоренс"

По состоянию на утро понедельника, 17 сентября, уже погибли по меньшей мере 15 человек. Как сообщает ABC11, ссылаясь на данные экстренных служб и полиции, десять человек погибли в Северной Каролине, пятеро - в Южной Каролине.

Так, ураган принес на эти территории ливни, наводнения и сильный ветер. Люди погибли из-за падения деревьев, от ударов током в подтопленных домах, в авариях, от травм, которые они получили, спасаясь от стихии.

Тысячи американцев вынуждены были оставить свои дома, из-за сильного ветра миллионы домов остаются без электроснабжения.

Вместе с тем в Южной Каролине частично сняли приказ к эвакуации. Режим принудительной эвакуации остается только в округах Горри и Джорджтаун на северо-востоке штата.

Кроме того, по информации Национального Центра ураганов США, сильный дождь, который приходит с ураганом, может привести к катастрофическим наводнениям в Северной и Южной Каролине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки, где бушует урагана Флоренс, погибли по меньшей мере 13 человек. Тысячи американцев вынуждены были оставить свои дома, из-за сильного ветра миллионы домов остаются без электроснабжения.