00:30 17.09.2018 | Происшествия | Новости
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В США акула напала на людей, погиб мужчина

В американском штате Массачусетс в воскресенье, 16 сентября, акула напала на людей.

В США акула напала на людей, погиб мужчина

В результате инцидента 20-ти летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте. Как сообщает ВВС, происшествие произошло в городке Велфи штата Массачусетс на одном из пляжей города. Мужчина в возрасте 20 лет занимался серфингом, когда его атаковала акула.

Спасатели достали пострадавшего из воды, но позже в больнице мужчина погиб от полученных ранений. Имя погибшего пока не сообщается, однако его семью известили об инциденте.

Из-за трагедии власти города закрыли минимум на сутки все пляжи.

Напомним, последнее смертельное нападение акулы на человека в штате Массачусетс было в 1936 году.

Как сообщал УРА-Информ, в августе неподалеку Велфлита штат Небраска акула также напала на мужчину. 61-летний Уильям Литон получил повреждения ног и до сих пор лечится.


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