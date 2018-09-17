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В Солсбери два человека сообщили о плохом самочувствии

В английском городе Солсбери мужчина и женщина сообщили о плохом самочувствии после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo.

В Солсбери два человека сообщили о плохом самочувствии

Как передает в воскресенье, 16 сентября, BBC, об этом сообщила местная полиция. По данным правоохранителитей, сейчас для ради предосторожности ресторан закрыли.

На месте происшествия работает полиция. Перекрыты прилегающие к нему дороги, пока полицейские находятся на месте происшествия и устанавливают обстоятельства, которые привели к ухудшению состояния пострадавших людей.

Отмечено, что полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также причины плохого самочувствия посетителей ресторана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, британские следователи разыскивают двух предполагаемых сообщников Руслана Боширова и Александра Петрова, которых подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.


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