В Солсбери два человека сообщили о плохом самочувствии

Как передает в воскресенье, 16 сентября, BBC, об этом сообщила местная полиция. По данным правоохранителитей, сейчас для ради предосторожности ресторан закрыли.

На месте происшествия работает полиция. Перекрыты прилегающие к нему дороги, пока полицейские находятся на месте происшествия и устанавливают обстоятельства, которые привели к ухудшению состояния пострадавших людей.

Отмечено, что полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также причины плохого самочувствия посетителей ресторана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, британские следователи разыскивают двух предполагаемых сообщников Руслана Боширова и Александра Петрова, которых подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.