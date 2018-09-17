В Польше произошла масштабная авария, один человек погиб, 12 пострадали - ФОТО

В районе города Явожно Силезского воеводства на автодороге S1 столкнулись сразу 16 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще 12 - получили травмы. Как сообщает tvn24.pl, среди травмированных есть дети.

По данным местной полиции столкновение произошло на двух полосах движения: четыре в направлении города Ченстохова, а двенадцать - в направлении города Бельско-Бяла. По словам представителя пожарной службы Анны Голембевской, в результате ДТП погиб 35-летний мужчина.

Причиной столкновения стал густой дым, который возник в результате поджога мусора под эстакадой, по которой проезжали автомобили. В результате автомобили, которые тормозили в условиях крайне плохой видимости, наезжали друг на друга, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник 17 сентября, во Львовской области на автодороге Львов - Рава-Русская произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погиб водитель транспортного средства, и 20 пострадавших госпитализированы.