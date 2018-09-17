В Херсонской области копы изъяли гранатомет и наркотики в автомобиле киевлянина - ФОТО

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, в Новотроицком районе был замечен подозрительный автомобиль, который направлялся по автодороге Херсон-Каховка-Геническ. Оперативники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Новотроицкого отделения полиции остановили транспортное средство, за рулем которого был 23-летний парень.

В ходе проверки в багажнике стражи порядка обнаружили часть тротиловой шашки весом 200 граммов, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18 и два бумажных свертка с каннабисом весом 1300 граммов.

По словам начальника Нацполиции Херсонской области Александра Ковалева, изъятые предметы со следами рук отправлены на экспертизу.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают расследования. В частности, они проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и гранат.