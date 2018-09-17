Тайфун "Мангхут" в Китае травмировал уже 350 человек - ФОТО

По состоянию на утро понедельника, 17 сентября, уже пострадали более 350 человек. Как сообщает BBC, порывы ветра на территории, оказавшейся во власти тайфуна, превышали сто километров в час.

Местные власти сообщают о 362 пострадавших. В Гонконге объявили наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна. Всем жителям мегаполиса было рекомендовано не покидать свои дома, чтобы не стать жертвой падения какой-либо конструкции.

Также в городе были закрыты учебные заведения.

Вместе с тем оп данным синоптиков, тайфун Мангхут, которому изначально была присвоена наивысшая пятая категория по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона, продолжит терять силу и ко вторнику, 18 сентября, станет тропическим циклоном.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, тайфун Мангхут, ранее ставший причиной массовых разрушений и жертв на Филиппинах, достиг берегов Китая.