Тайфун "Мангхут" в Китае травмировал уже 350 человек - ФОТО

В Китае, куда накануне вечером добрался тайфун "Мангхут", произошли массовые разрушения.
По состоянию на утро понедельника, 17 сентября, уже пострадали более 350 человек. Как сообщает BBC, порывы ветра на территории, оказавшейся во власти тайфуна, превышали сто километров в час.
Местные власти сообщают о 362 пострадавших. В Гонконге объявили наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна. Всем жителям мегаполиса было рекомендовано не покидать свои дома, чтобы не стать жертвой падения какой-либо конструкции.
Также в городе были закрыты учебные заведения.
Вместе с тем оп данным синоптиков, тайфун Мангхут, которому изначально была присвоена наивысшая пятая категория по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона, продолжит терять силу и ко вторнику, 18 сентября, станет тропическим циклоном.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, тайфун Мангхут, ранее ставший причиной массовых разрушений и жертв на Филиппинах, достиг берегов Китая.