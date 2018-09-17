04:00 17.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Тайфун "Мангхут" достиг берегов Китая, пострадали 111 человек - ФОТО

В воскресенье, 16 сентября, тайфун Мангхут, который накануне стал причиной массовых разрушений и жертв на Филиппинах, достиг берегов Китая.

Тайфун

Как сообщает "BBC Украина", ссылаясь на данные властей Гонконга, в результате шторма пострадали более ста человек. Вместе с тем информации о погибших на данные момент нет. Тайфун Мангхут пришел в Китай с Филиппин, где его жертвами стали не менее 50 человек.

Метеорологи называют ураган самым мощным тропическим циклоном, с которым мир сталкивался в этом году.

До того, как шторм добрался до Гонконга, местные власти объявили самый высокий уровень тревоги и призвали жителей не покидать свои дома. Сила ветра здесь достигает 117 километров в час.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате Тайфуна " Мангхут", который обрушился на Филиппинах, уже погибли уже 59 человек. Стихия также вызвала оползень в Кордильерськом административном регионе, на севере Филиппин. По данным полиции, от оползня погибли по меньшей мере 24 человека.


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