07:45 17.09.2018 | Происшествия | Новости
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Пострадавшие в Солсбери находятся в сознании - ФОТО

По состоянию на утро понедельника, 17 сентября, посетители ресторана Prezzo, которые накануне вечером заявили о плохом самочувствии после посещения заведения, находятся в больнице под наблюдением.

Пострадавшие в Солсбери находятся в сознании - ФОТО

Мужчина и женщина, которым стало плохо в ресторане, предположительно являются русскими. Они находятся в сознании.

Об этом сообщили в полиции графства Уилтшир. Как сказано в сообщении на сайте полиции, оба были доставлены в районную больницу Солсбери и обследованы в клинических условиях. Сейчас можно уже подтвердить, что нет причин предполагать, что "Новичок" является веществом от которого пострадали люди, - говорится в сообщении.

Напомним, вещество "Новичок" использовалось для нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипала и его дочь Юлию, которые были найдены на скамейке в Солсбери после посещения ресторана, находившегося примерно в 0,2 милях от заведения Prezzo.

Как сообщал УРА-Информ, вчера в английском Солсбери полиция заявила, что двое человек, мужчина и женщина, сообщили о плохом самочувствии после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo.

В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, на месте происшествия работают правоохранители.


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